Беларусь направила Украине запрос на выдачу лиц, подозреваемых по делу о госперевороте

Глава КГБ Беларуси не назвал количество и данные запрашиваемых людей. Фото: БЕЛТА

Комитет госбезопасности Беларуси направил в Украину, США и Литву запросы на выдачу лиц, подозреваемых по "делу о попытке государственного переворота" в республике. Об этом заявил глава ведомства Иван Тертель в комментарии изданию Sputnik.

Глава КГБ Беларуси не назвал количество и личности запрашиваемых людей, но подчеркнул, что в запросах "указаны все подробности, указано все, что необходимо выяснить на территории этих государств исчерпывающе".

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"Запросили экстрадицию данных лиц на свою территорию для того, чтобы дать им правовую оценку в соответствии с нашим законодательством", - отметил он.

Беларусь фактически превращается в военный округ России. Кремль может использовать Беларусь как военный плацдарм, говорится в докладе разведки Эстонии. Союзное государство, которое создали Владимир Путин и Александр Лукашенко, значительно продвинулось в военной интеграции. Несмотря на политические и экономические разногласия Беларусь остается для России необходимым буфером.