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пятница, 14 августа 2020 21:20

Беларусь передала задержанных вагнеровцев России - прокуратура РФ

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Беларусь передала задержанных вагнеровцев России - прокуратура РФ
Боевики отдали России. Фото: "Цензор.нет"

Беларусь передала России 32 задержанных вагнеровцев.

Запрос Украины на их экстрадицию проигнорировали. Информацию об этом опубликовали на сайте Генеральной прокуратуры России.

"Согласно ходатайству Генерального прокурора Российской Федерации 32 гражданина России, которые были ранее задержаны на территории Беларуси, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России. Тридцать третий гражданин России, имеющий также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - говорится в заявлении.

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Заявили, что передача осуществили в строгом соответствии с нормами международного права, в тесном взаимодействии органов прокуратуры стран.

"Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан", - говорится в сообщении.

Генпрокурора России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией вокруг задержанных боевиков ПВК Вагнера. Им наплевать на этих ребят, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

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