Беларусь официально сообщила РФ о задержании россиян

Министерство иностранных дел Беларуси официально сообщило диппредставительству Российской Федерации о задержании в стране 32 граждан РФ.
Об этом в среду, 29 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
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"Посольством получено от главного консульского управления МИД РБ официальное сообщение о задержании в республике 32 граждан России", - говорится в сообщении.
Под Минском задержали 32 боевиков "иностранной частной военной компании". Деталей о задержании пока не сообщается. Кто именно эти боевики и которую частную военную компанию представляют, неизвестно.
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