Беларусь обвинила Литву в нарушении воздушного пространства

Беларусь обвинила Литву в нарушении госграницы. Фото: БЕЛТА

Беларусь обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства. Литва, в свою очередь, возмутилась по поводу нарушения государственной границы со стороны Беларуси.

"Дежурными силами ВВС и войск ПВО 23 августа около 19.30 было приостановлено провокацию со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой", - говорится в заявлении Минобороны Беларуси, сообщает БЕЛТА .

Полет приостановили вертолетами Ми-24 из состава дежурных сил ПВО. МИД готовит Литве ноту протеста.

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"Белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 пересек литовскую государственную границу", - сообщили в Министерстве иностранных дел Литвы.

Власти Беларуси загонят ситуацию в стране в еще более глубокий тупик, считает глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Чтобы выйти из него - дипломат советует провести новые выборы. Однако против этого варианта выступает исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко.