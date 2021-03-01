Беларусь обходится Кремлю дороже, чем оккупированный Донбасс - МИД Литвы

Представитель МИД Литвы высказался о Беларуси и России. Фото: 24tv.ua

Союз с Беларусью обходится России дороже, чем содержание оккупированного Донбасса.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью "Радио Свобода".

По его словам, причиной стали санкции со стороны Запада, которые ввели против Беларуси.

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"Санкции действуют, экономика в плохой форме, она фактически разрушена. И нести это бремя теперь должен президент России Путин, ведь именно он выдает Минску кредиты, когда просит. Проблема становится все больше. Одно дело для Путина - финансировать оккупированные территории на Донбассе. И совсем другое - десятимиллионную страну, которая не может сама себя поддерживать из-за санкций и режима, который распадается", - прокомментировал Ландсбергис.

Министр отметил, что самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко не предлагает решения этой проблемы.

"Он спрятался в бункер, живет в замке и ходит везде с автоматом Калашникова. Так нельзя управлять страной. Думаю, это очевидно и для россиян", - добавил Ландсбергис.

Режим самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко закончится уже в этом году. А у власти он держит себя только силой.