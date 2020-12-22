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вторник, 22 декабря 2020 18:07

Беларусь не воспринимает логику санкций, поэтому ввела собственные ограничения против представителей ЕС

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Беларусь не воспринимает логику санкций, поэтому ввела собственные ограничения против представителей ЕС
Беларусь запретила въезд на территорию страны представителям Евросоюза. Фото: zik.ua

Беларусь ввела санкции против Европейского Союза из-за того, что ЕС направил ограничительные меры на белорусских чиновников.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Санкции предусматривают запрет на въезд некоторых лиц из Евросоюза в Беларусь и Россию.

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По словам министра, белорусское правительство внимательно изучило 3-й пакет рестриктивных мер и решил таким образом ответить Европе.

"Санкции включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не сможет попасть на территорию Беларуси и территорию союзного государства с учетом того, что у нас этот список одинаковый с Российской Федерацией. Мы сделаем, конечно, действия юридического характера в ответ на совершенно необоснованное включение предприятий и персоналий в список ЕС", - заявил Макей.

Министр заявил, что Беларусь не приемлет политику и логику санкций. Поэтому они вынуждены "отвечать адекватно на недружественные меры".

Послы Европейського Союза утвердили введение 3-го пакета санкций против Беларуси.

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