Беларусь лишили права проводить чемпионат мира по хоккею

Крупные компании отказались быть спонсорами турнира, если его не перенесут из Беларуси. Фото: Reuters

Международная федерация хоккея приняла решение отобрать у Беларуси право проводить Чемпионат мира по хоккею 2021 года.

Причиной переноса турнира стала политическая ситуация в Беларуси после президентских выборов. Об этом говорится на официальном сайте федерации, сообщает ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самые главные состязания 2021 года

В свою очередь крупные компании заявили, что отказываются быть спонсорами турнира, если его не перенесут из Беларуси.

Чемпионат мира по хоккею был запланирован на 21 мая - 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Новое место проведения турнира определят позже.

Чешский производитель автомобилей Skoda не будет поддерживать Чемпионат мира по хоккею, если соорганизатором будет Беларусь. В Skoda объяснили свое решение нарушением прав человека белорусскими властями.