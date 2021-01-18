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понедельник, 18 января 2021 18:38

Беларусь лишили права проводить чемпионат мира по хоккею

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Беларусь лишили права проводить чемпионат мира по хоккею
Крупные компании отказались быть спонсорами турнира, если его не перенесут из Беларуси. Фото: Reuters

Международная федерация хоккея приняла решение отобрать у Беларуси право проводить Чемпионат мира по хоккею 2021 года.

Причиной переноса турнира стала политическая ситуация в Беларуси после президентских выборов. Об этом говорится на официальном сайте федерации, сообщает ТАСС.

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В свою очередь крупные компании заявили, что отказываются быть спонсорами турнира, если его не перенесут из Беларуси.

Чемпионат мира по хоккею был запланирован на 21 мая - 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Новое место проведения турнира определят позже.

Чешский производитель автомобилей Skoda не будет поддерживать Чемпионат мира по хоккею, если соорганизатором будет Беларусь. В Skoda объяснили свое решение нарушением прав человека белорусскими властями.

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18
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