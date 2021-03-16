Беларусь и Россия намерены объединить военные силы

Беларусь и Россия хотят создать совместный центр учебно-боевой подготовки войск. Фото: kommersant

Беларусь и Россия намерены создать совместный центр учебно-боевой подготовки ВВС и войск ПВО согласно договоренности между оборонными ведомствами стран.

Об этом сообщила пресс служба Министерства обороны Беларуси.

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"На территории Республики Беларусь предусматривается создание учебно-боевого центра общей подготовки ВВС и войск ПВО. На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач", - говорится в сообщении Минобороны Беларуси в Telegram.

Беларусь планирует наладить выпуск 500 тыс. доз российской вакцины "Спутник V" ежемесячно.