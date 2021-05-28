Беларусь хочет вакцинировать украинцев "Спутником V"

Пункты вакцинации хотят открыть на границе Беларуси. Фото: pixabay.com

Беларусь на границе откроет пункты вакцинации от Covid-19 для граждан Украины. Вакцинировать планируют российским препаратом "Спутник V".

В европейских странах наблюдается высокий ажиотаж на вакцину "Спутник V" и якобы иностранцы пытаются попасть на вакцинацию в Беларусь, заявил самопровозглашённый белорусский президент Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

"Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, оборудует там соответствующие палатки, если надо. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других стран. И особенно Украину. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем", - отметил Лукашенко.

Российской вакцины в Украине не будет. Реальная эффективность и уровень безопасности применения "Спутник V" не были доведены. В то же время на международном рынке существуют множество препаратов, которые должным образом прошли все необходимые испытания без всякой пропаганды и манипуляций.