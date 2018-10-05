Беларусь хочет помиловать украинского журналиста

Корреспондента "Украинского радио" в Минске Павла Шаройко КГБ Беларуси арестовало 25 октября 2017. Фото: gdb.rferl.org

Беларусь рассматривает вопрос о помиловании украинского журналиста Павла Шаройко, приговоренного к 8 годам заключения за "шпионаж".

"Рассматривается вопрос о помиловании Шаройко", - сообщил председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Валерич Вакульчик.

Корреспондента "Украинского радио" в Минске Павла Шаройко КГБ Беларуси арестовало 25 октября 2017-го. 12 февраля стало известно о начале суда над ним, который проходил за закрытыми дверями.

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В конце февраля было известно, что ему уже вынесли приговор, однако решение суда держалось в тайне. Пизнше стало известно, что его приговорили к 8 годам.

С заключенным украинским журналистом Павлом Шаройком уже виделась его жена.