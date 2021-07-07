Базу американских военных обстреляли ракетами

Обстреляли базу американских военных в Ираке. Фото: DW

Американские военные сообщили о ракетном обстреле их базы в Ираке.

В результате пострадали два человека. Об этом сообщает CNBC.

Обстрел произошел около 12:30 по местному времени. По самой базе Айн Аль-Асад и его периметру ударили по меньшей мере 14 ракет.

Оцениваются убытки и повреждения базы. О раненых или погибших пока не сообщается.

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Также нет информации о том, кто стоит за обстрелом. Ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за ракетный удар.

Командование Армии обороны Израиля одобрило мобилизацию 9 тысяч резервистов. Они должны прибыть на базу в полной готовности к участию в боевых действиях. Призыв связан с проведением антитеррористической операции "Страж стен", которая началась 11 мая после массированного ракетного обстрела израильской территории.