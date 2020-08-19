"Батька, родина, Беларусь" - репетиция митинга за Лукашенко попала на видео

Репетиция участников митинга в поддержку Александра Лукашенко попала на видео. Фото: скриншот с видео

Репетиция участников митинга в поддержку Александра Лукашенко попала на видео.

На нем участники, которых везут туда на автобусе, разучивают кричалки вместе с координатором. Соответствующую запись опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.

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Женщина, которая стоит посреди автобуса, восклицает лозунги, а затем пассажиры их повторяют по несколько раз.

Людей учат хором кричать: "Батька, родина, Беларусь!", "Беларусь - это мы!", "Батька, вперед, с тобой народ!", "Только вместе и только вперед!".

В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. Государственный экзит-пол отдал победу главе государства Александру Лукашенко. Тысячи недовольных фальсификациями на выборах белорусов вышли на уличные протесты. Они продолжаются уже вторую неделю. В воскресенье, 16 августа, состоялся самый массовый митинг за время независимости Беларуси - на улицы вышли до 200 тысяч человек.