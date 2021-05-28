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пятница, 28 мая 2021 02:45

Башар Асад вновь победил на выборах президента в Сирии

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Башар Асад вновь победил на выборах президента в Сирии
Асад остался президентом Сирии. Фото: Reuters

Башар Асад одержал победу на выборах президента в Сирии, набрав 95,1% голосов избирателей.

Всего в предвыборной гонке участвовали три кандидата: Башар Асад и еще два малоизвестных кандидата — бывший министр по делам Народного совета (парламента) Сирии Абдалла Саллюм Абдалла, а также представитель оппозиции Махмуд Ахмед Мараи, сообщает агентство AJA в Twitter.

Независимые наблюдатели считают, что соперники были допущены к выборам, чтобы гарантировать победу Башара Асада.

Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании и США уже предупреждали, что выборы президента Сирии не будут ни свободными, ни справедливыми.

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Башар Асад пришел к власти в 2000 году после смерти своего отца Хафеза, который правил страной 30 лет.

Правление Асада ознаменовалось десятилетней войной, разразившейся после мирных протестов против авторитарного режима в 2011 году. В результате конфликта погибли сотни тысяч человек, 11 миллионов человек, около половины населения Сирии, были вынуждены покинуть свои дома.

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