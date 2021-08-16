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Бар заплатил мужчине $5,5 млн за то, что тот напился и подрался с посетителем

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Бар заплатил мужчине $5,5 млн за то, что тот напился и подрался с посетителем
Мужчина напился и подрался с другим пьяницей. За это получил материальную компенсацию. Фото: Depositphoto.com

В штате Техас, США, Дэниэл Роулз отсудил у администрации бара $5,5 млн компенсации за то, что напился и подрался с другим посетителем заведения, Робертом Генриксоном.

Об этом сообщило издание Houston Chronicle.

Суд длился два года. Инцидент произошел в мае 2019 года в баре La Fogata Mexican Grill, где подрались пьяные мужчины. Драка произошла на парковке заведения. Роулз получил серьезную травму головы.

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Мужчина обвинил владельца заведения Лурдеса Галиндо и бармена, который работал в ту ночь. Якобы они позволили Роулзу напиться и покинуть бар двум пьяным мужчинам одновременно.

Владелец также не позаботился о том, чтобы на стоянке было безопасно для посетителей, которые выпили лишнего, заявил Роулз.

Галиндо не пришёл на слушания. Поэтому окружной суд вынес решение в пользу истца. Его заявления не проверяли на правдивость и присудили ему компенсацию в размере $5,5 млн.

Роулза дважды задерживали в общественных местах в нетрезвом состоянии, сообщили журналисты.

Компания Zoom Video Communications Inc. согласилась выплатить около $85 млн для урегулирования претензий в рамках коллективного иска пользователей. Юзеры обратились в суд Сан-Хосе, обвиняя компанию в том, что она не обеспечила достаточного уровня конфиденциальности данных. В частности, истцы сочли нарушением соглашения на передачу данных с Facebook, притом что по условиям соглашения компания не имела права передавать их третьим лицам.

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