Банки США предупредили о возможном отключении России от банковской системы - СМИ

Банки предупреждают об отключении РФ от системы. Фото: Minfin

Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена предупредила крупнейшие банки страны о возможных жестких санкциях против России.

Их введут, если агрессор прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины, пишет Bloomberg.

США и ЕС работают над пакетом санкций, который будет включать ограничение способности Кремля конвертировать валюту.

"Нам было вполне понятно, что если Россия продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты рассматривают ряд вариантов - с союзниками и партнерами, чтобы нанести серьезный ущерб российской экономике", - говорится в письменном заявлении представителя Минфина.

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Американские банки, со своей стороны, имеют небольшую долю в России. Только Citigroup имеет лидирующую позицию среди других, поскольку появился на территории страны еще в 1917 году. Сегодня же банк обслуживает 3 тысячи корпоративных клиентов и 500 тысяч розничных. На конец третьего квартала Citigroup имел кредиты и ценные бумаги, что связанные с Россией на сумму 5,5 млрд долларов, что составляет лишь 0,3% от общей суммы.

Европейский центральный банк предупредил банки о необходимости разработать планы действий на случай введения санкций в отношении России. В частности, отключение от всемирной платежной системы SWIFT.