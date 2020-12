Баланс на грани войны: Иран возобновил работу над тайным ядерным объектом

Иран возобновил работу над тайным ядерным объектом на фоне конфликта с США.

Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на данные со спутников.

Речь идет о подземном ядерном объекте в Фордо - иранском заводе по обогащению урана, который находится южнее Тегерана.

Власти Ирана не афишировали начало работ.

В 2009 году стало известно об объекте Фордо. Страны из-за этого "балансировали на грани войны".

В 2015-м подписали Совместный всеобъемлющий план действий, который стабилизировал ситуацию.

#Fordow Uranium Enrichment Plan #IRAN - New construction activity located in the support/R&D area, 350 meters East of the actual complex. Leveling started in September 2020. Foundation trenches were dug for a new 50x70m structure which purpose is currently unknown. #JCPOA #IMINT pic.twitter.com/k42vTZrJni