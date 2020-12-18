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Баланс на грани войны: Иран возобновил работу над тайным ядерным объектом

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Баланс на грани войны: Иран возобновил работу над тайным ядерным объектом
Иран возобновил работу над ядерным оружием. Фото: platon.asia

Иран возобновил работу над тайным ядерным объектом на фоне конфликта с США.

Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на данные со спутников.

Речь идет о подземном ядерном объекте в Фордо - иранском заводе по обогащению урана, который находится южнее Тегерана.

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Власти Ирана не афишировали начало работ.

В 2009 году стало известно об объекте Фордо. Страны из-за этого "балансировали на грани войны".

В 2015-м подписали Совместный всеобъемлющий план действий, который стабилизировал ситуацию.

Соединенные Штаты Америки планируют вернуться в состав участников Совместный всеобъемлющего плана действий, по иранской ядерной программе.

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18
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