Баланс на грани войны: Иран возобновил работу над тайным ядерным объектом

Иран возобновил работу над тайным ядерным объектом на фоне конфликта с США.
Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на данные со спутников.
Речь идет о подземном ядерном объекте в Фордо - иранском заводе по обогащению урана, который находится южнее Тегерана.
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Власти Ирана не афишировали начало работ.
В 2009 году стало известно об объекте Фордо. Страны из-за этого "балансировали на грани войны".
В 2015-м подписали Совместный всеобъемлющий план действий, который стабилизировал ситуацию.
#Fordow Uranium Enrichment Plan #IRAN - New construction activity located in the support/R&D area, 350 meters East of the actual complex. Leveling started in September 2020. Foundation trenches were dug for a new 50x70m structure which purpose is currently unknown. #JCPOA #IMINT pic.twitter.com/k42vTZrJni— Observer IL (@Obs_IL) December 16, 2020
Соединенные Штаты Америки планируют вернуться в состав участников Совместный всеобъемлющего плана действий, по иранской ядерной программе.
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