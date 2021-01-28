Байден за неделю на посту президента переплюнул Трампа

Байденом довольны 54% американцев. Фото: Reuters

Американцы довольны деятельностью президента США Джо Байдена в первую неделю на посту. 54% граждан поддержали решения главы государства, что превышает одобрения работы предшественника Дональда Трампа в любое время его президентства.

Об этом свидетельствует опрос Монмутского университета в штате Нью-Джерси.

Еще 30% опрошенных не одобрили деятельность Байдена, а 16% не определились с ответом.

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В опросе учли партийную принадлежность респондентов. Среди демократов Байдена поддержали 90% и 47% независимых избирателей, а среди республиканцев - 15%.

"Президентский рейтинг Байдена уже выше, чем когда-либо за время правления Дональда Трампа", - прокомментировали в университете.

Опрос проводился с 21 по 24 января 2021 года. Опросили 809 совершеннолетних американцев. Погрешность может составлять 3,5%.

Президент США Джо Байден приостановил продажу американского оружия Саудовской Аравии и ОАЭ. Его предшественник Дональд Трамп подписал соответствующее соглашение со странами за несколько часов до инаугурации Байдена.