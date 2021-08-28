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суббота, 28 августа 2021 02:06

Байден выделил Украине $60 млн

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Байден выделил Украине $60 млн
Украина получит деньги от США. Фото: unn.com.ua

Президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около 60 миллионов долларов долларов из средств Пентагона.

"Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией США властью я делегирую госсекретарю полномочия направить до $60 миллионов на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", - говорится в меморандуме, обнародованном на сайте Белого дома.

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Встреча президентов Украины и Соединенных Штатов состоится 31 августа в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз обратится к президенту США Джозефу Байдену с просьбой вмешаться в ситуацию по "Северному потоку-2". А также планирует "очень предметно" обсудить вопросы развития украинского флота.

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