Байден выделил Украине $60 млн

Украина получит деньги от США. Фото: unn.com.ua

Президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около 60 миллионов долларов долларов из средств Пентагона.

"Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией США властью я делегирую госсекретарю полномочия направить до $60 миллионов на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", - говорится в меморандуме, обнародованном на сайте Белого дома.

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Встреча президентов Украины и Соединенных Штатов состоится 31 августа в Вашингтоне. Президент Украины Владимир Зеленский еще раз обратится к президенту США Джозефу Байдену с просьбой вмешаться в ситуацию по "Северному потоку-2". А также планирует "очень предметно" обсудить вопросы развития украинского флота.