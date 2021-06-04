Байден ввел санкции против 59 китайских компаний. В списке есть Huawei

Байден ввел санкции против китайских компаний. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден подписал указ о внесении в "черный список" 59 китайских компаний, включая Huawei и SMIC, связанных с военно-промышленным комплексом КНР.

Вашингтону запрещено покупать акции этих предприятий, поскольку они подрывают безопасность Америки и партнеров. Соответствующий документ вступает в силу 2 августа 2021 года, сообщили в Белом доме.

"Этот исполнительный указ позволяет США запрещать инвестиции в китайские компании, которые подрывают безопасность или демократические ценности США и наших союзников", – отметила пресс-служба ведомства.

Указ не позволит американским инвестициям поддерживать китайский оборонный сектор, поскольку Китай может использовать свои технологий для слежки, репрессий и нарушений прав человека.

Подписанный Байденом документ расширяет возможность правительства США "реагировать на угрозы китайских компаний в сфере технологий слежения, которые способствуют наблюдениям, как в КНР, так и за его пределами, за этническими меньшинствами или каким-либо другим образом способствуют репрессиям и серьезным нарушениям прав человека".

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Джо Байден приказал американским разведслужбам "удвоить усилия" в расследовании происхождения пандемии Covid-19. США также продолжат работать с партнерами-единомышленниками по всему миру, чтобы заставить Китай участвовать в прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании и предоставить доступ ко всем соответствующим данным и доказательствам.