Байден введет свои первые санкции против России из-за отравления Навального

Джо Байден хочет ввести санкции против России из-за Навального. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден готовит свои первые санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Подробностями поделилось издание Politico.

Ограничения будут синхронизированы с санкциями Европейского Союза.

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В администрации Байдена отказались раскрывать детали санкций, но добавили, что "рассматривают все доступные варианты".

"Достаточно сказать, что мы не будем спокойно наблюдать за этими нарушениями прав человека", - прокомментировал чиновник администрации Байдена.

Госдепартамент США заявил о нарушении американских санкций российским судном-трубоукладчиком "Фортуна" и его владельцем КВТ-РУС.