Байден введет свои первые санкции против России из-за отравления Навального

Президент США Джо Байден готовит свои первые санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
Подробностями поделилось издание Politico.
Ограничения будут синхронизированы с санкциями Европейского Союза.
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В администрации Байдена отказались раскрывать детали санкций, но добавили, что "рассматривают все доступные варианты".
"Достаточно сказать, что мы не будем спокойно наблюдать за этими нарушениями прав человека", - прокомментировал чиновник администрации Байдена.
Госдепартамент США заявил о нарушении американских санкций российским судном-трубоукладчиком "Фортуна" и его владельцем КВТ-РУС.
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