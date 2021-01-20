Байден в роли президента подписал первые решения

Президент США Джо Байден сразу после присяги подписал первые три исполнительные распоряжения.
Байден поставил свои подписи под прокламацией о вступлении в должность президента, официально утвердил номинации на министерские должности в своем кабинете, а также на должности заместителей министров, передает собственный корреспондент Укринформа в Вашингтоне.
Еще более десятка указов он намерен утвердить этот же день.
После короткой процедуры с документами Байден посетил военную церемонию, устроенную под Капитолием. Он также планирует принять участие в памятных мероприятиях на Арлингтонском кладбище, где возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: Буду рад приветствовать Байдена в Киеве
Напомним, сегодня Джозеф Байден принял присягу как 46-й президент США.
Комментарии1