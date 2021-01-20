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четверг, 21 января 2021 00:00

Байден в роли президента подписал первые решения

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Байден в роли президента подписал первые решения
Байден подписал первые решения. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден сразу после присяги подписал первые три исполнительные распоряжения.

Байден поставил свои подписи под прокламацией о вступлении в должность президента, официально утвердил номинации на министерские должности в своем кабинете, а также на должности заместителей министров, передает собственный корреспондент Укринформа в Вашингтоне.

Еще более десятка указов он намерен утвердить этот же день.

После короткой процедуры с документами Байден посетил военную церемонию, устроенную под Капитолием. Он также планирует принять участие в памятных мероприятиях на Арлингтонском кладбище, где возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата.

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Напомним, сегодня Джозеф Байден принял присягу как 46-й президент США.

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