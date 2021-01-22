Байден собирает информацию о враждебных действиях России

Джозеф Байден принял присягу как 46-й президент США. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден распорядился, чтобы разведслужбы собрали информацию о враждебных действиях России.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, пишет "Интерфакс".

"Президент попросил наши разведслужбы подготовить оценку по поводу хакерской атаки на Solar Winds, российского вмешательства в выборы 2020 года, применение химоружия против лидера оппозиции Алексея Навального, а также по поводу данных о выплате денег за нападения на военных США в Афганистане", - отметила она .

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Ранее газета Washington Post сообщала, что Байден не намерен устраивать "перегрузки" отношений с Россией и готовит новые меры относительно ее агрессивных действий. 20 января в Вашингтоне Джозеф Байден принял присягу как 46-й президент США.



