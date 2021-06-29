Байден сказал, какими видит отношения с Путиным

Байден хочет стабильных отношений с Путиным. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден хочет выстроить с лидером РФ Владимиром Путиным стабильные отношения. В частности, в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата.

Об этом он заявил во время выступления на мероприятии национального комитета демократической партии США по сбору средств, пишет пресс-служба Белого дома.

Также президент США пообещал принять соответствующие меры в случае кибератак и вмешательства в американскую экономику.

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"Я дал понять президенту Путину в России, что отношения между США и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми. Мы должны иметь возможность сотрудничать там, где есть общие интересы - в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата", - прокомментировал Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой США Джо Байденом обсудит вопросы безопасности и экономические вопросы. Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена планируется на конец июля. 7 июня Зеленский с Байденом по телефону обсуждали строительство "Северного потока-2".