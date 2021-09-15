Байден сделал предложение лидеру КНР, но получил отказ - СМИ

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора предложил китайскому лидеру Си Цзиньпиню встретиться, но не получил утвердительного ответа.
Лидер КНР настоял на том, чтобы Штаты сначала заочно улучшили отношения с Пекином, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. В Белом доме эту информацию опровергают.
"Публикация не точно отражает суть звонка", - заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в комментарии Reuters.
В то же время источник агентства подтвердил, что телефонный разговор передали точно. Звонок к китайскому лидеру состоялся через семь месяцев после первого разговора между главами государств.
Китайские государственные СМИ заявили, что политика США в отношении Китая создает "серьезные трудности". Но стороны согласились поддерживать частые контакты и попросили рабочие группы активизировать взаимодействие.
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После вывода войск из Афганистана США сосредоточили внимание на противостоянии Китаю, тогда как массовое усиление обороноспособности КНР увеличило военное превосходство над США в Азии. Байден известен жесткой позицией в отношении политики коммунистической страны. Накануне он созвал саммит противников глобализационной китайской политики. После встречи с руководством Японии и Южной Кореи американский глава подтвердил, что они будут работать вместе в ответ на угрозы со стороны КНР.
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