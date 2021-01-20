Байден расплакался во время произнесения речи

Джо Байден произнес прощальную речь в своем родном штате. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байден произнес прощальную речь в своем родном штате Делавэр. Сегодня, 20 января, состоится его инаугурация на пост 46-го президента Соединенных Штатов.

На официальном YouTube-канале Байдена прошла онлайн-трансляция выступления.

Мероприятие состоялось в центре Нацгвардии, назвали в честь умершего сына Байдена Бо.

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Он выразил благодарность от имени своей семьи всем друзьям и коллегам из штата Делавэр.

Во время произнесения речи Байден не смог сдержать слез.

"Когда я умру, Делавэр будет вписан в мое сердце и в сердце всех нас, всех Байденов", - на этих словах политик заплакал.

Новоизбранный президент США Джо Байден получит 20 января так называемый ядерный чемодан, содержащий наборы пусковых кодов для применения атомного оружия.