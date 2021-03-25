Байден готов к пресс-конференции. Фото: АР

Президент США Джо Байден проведет первую официальную пресс-конференцию после вступления в должность.

Она состоится в четверг, 25 марта, на 64-й день президентства Байдена, сообщает CNN.

По киевскому времени пресс-конференция начнется в 19:15.

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15 предшественников Байдена проводили пресс-конференцию в течение 33 дней своего пребывания в должности. Трамп выступил перед прессой на 28-й день своего президентства, а Обама провел пресс-конференцию на 21-й день.