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воскресенье, 21 февраля 2021 05:51

Байден проведет первую международную встречу

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Байден проведет первую международную встречу
Встреча пройдет в виртуальном формате 23 февраля. Фото: flickr.com

Первым лидером государства, который проведет личную встречу с новым президентом США Джо Байденом, станет премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Об этом в Оттаве заявил сам Джастин Трюдо, пишет "Укринформ".

"Дружба между Канадой и США - одна из сильнейших и самых глубоких среди всех стран мира. Она построена на общих ценностях, крепких межличностных связях и общей географии. Я с нетерпением ожидаю встречи с президентом Байденом, во время которой мы совместно работать над прекращением пандемии COVID-19 и поддержкой жителей обоих государств ", - сказал Трюдо.

В его офисе добавили, что встреча пройдет в виртуальном формате 23 февраля. Собеседники обсудят общее видение быстрого экономического восстановления, расширения среднего класса, создания рабочих мест, поддержание надежных цепей поставок, двустороннее энергетическое сотрудничество, оборону и безопасность, а также пропаганда разнообразия и инклюзивности.

Внешнеполитический советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер следит за попыткой освободить директора НАБУ Артема Сытника с помощью изменения законодательства.

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Дата
21
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