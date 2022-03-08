Байден призвал конгресс дать Украине 12 миллиардов

Байден подчеркнул, что Америка продолжит оказывать помощь Украине. pravda.com.ua

Президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить $12 млрд. для помощи Украине. Об этом он сообщил в своем видеообращение 8 марта.

"Цена российской агрессии велика, - говорит американский президент. – Но очевидно, что Украина не уступит. Если мы не будем противостоять нападениям Путина сейчас, то ситуация станет только хуже. Мы должны поддержать украинский народ. Я призываю Конгресс принять пакет в размере 12 миллиардов долларов в поддержку Украины".

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Байден подчеркнул, что Америка продолжит оказывать помощь.

"И чтобы было очевидно, что никто не позволит Путину просто забрать то, что он хочет, мы будем продолжать оказывать гуманитарную помощь, - говорит Байден. – Мы будем бороться против тирании. Люди повсюду выступают в защиту свободы. Война Путина против Украины приведет к ослаблению России, мир станет крепче, сильнее".

Закрытое небо преломит ход войны. Это отнимет преимущество России. Так считает Андрей Пионтковский, российский политолог, живущий в Вашингтоне.