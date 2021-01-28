Байден приостановил одобренные Трампом поставки вооружений Саудовской Аравии и ОАЭ

Байден заморозил вооруженные соглашения Трампа. Фото: Reuters

Администрация президента США Джо Байдена заморозила продажу американского оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам. Все эти соглашения принял предшественник Дональд Трамп за несколько часов до инаугурации Байдена.

Подробностями поделилось издание The Wall Street Journal.

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США и ОАЭ подписали договор на покупку 50 истребителей и 18 ударных беспилотников на сумму $23 млрд.

По словам представителей администрации Байдена, он не хочет, чтобы американское оружие использовали саудиты в войне в Йемене.

В Украине в отношении 5-го президента Петра Порошенка и 46-го президента США Джо Байдена зарегистрировали 2 новые уголовные производства.