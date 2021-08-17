Байден принял важное решение относительно афганцев

США выделят денежную помощь для беженцев. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден приказал выделить $500 млн на неотложные нужды беженцев из Афганистана.

"Для национальных интересов важно оказать помощь для удовлетворения неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в ситуации в Афганистане, в частности заявителей на специальные иммиграционные визы", - говорится в распоряжении Белого дома.

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Помощь могу давать на двусторонней или многосторонней основе через взносы в международные организации и финансирования других неправительственных организаций, правительств, а также департаментов и агентств Соединенных Штатов.

Радикальная исламистская группировка "Талибан" объявила оконченной войну в Афганистане. Боевики захватили столицу Кабул, а президент Ашраф Гани бежал. В понедельник, 16 августа, на улицах Кабула было тихо, но в международном аэропорту царил хаос и паника, когда сотни афганцев, отчаявшихся покинуть страну, заполнили взлетно-посадочную полосу. США и другие западные страны изо всех сил как можно быстрее пытались эвакуировать своих дипломатов и граждан. Представитель политического крыла "Талибана" сказал, что группа не хочет жить в изоляции, а тип и форма нового правительства в Афганистане станут ясны в ближайшее время. Лидеры талибов сообщил, что боевики из разных провинций будут ждать, пока уйдут иностранные войска, прежде чем создавать новую структуру управления.