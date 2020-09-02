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среда, 02 сентября 2020 12:13

"Байден принимает что-то стимулирующее" - Трамп

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&quot;Байден принимает что-то стимулирующее&quot; - Трамп
Трамп заявил, что Байдену нужно пройти проверку на допинг. Фото: REUTERS

Действующий глава США Дональд Трамп заявил, что кандидату в президенты от демократов Джозефу Байдену перед дебатами необходимо пройти проверку на допинг, поскольку он может принимать какие-то стимулирующие препараты.

Об этом американский лидер сообщил в интервью журналистам телеканала Fox News.

"Я наблюдал за Байденом во время прошлых дебатов, он выступал ужасно", - сказал Трамп. По его словам, на других дебатах Байден выступал намного лучше.

"Он не был Уинстоном Черчиллем, но он был нормальный. По моему мнению, Байден принимает что-то стимулирующее ", - заявил президент США.

Также Трамп подчеркнул, что готов вместе с Байденом пройти аналогичную проверку на допинг.

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Дональд Трамп ранее неоднократно высказывал уверенность в том, что Джо Байден не сможет дискутировать с ним на равных, в том числе и из-за преклонного возраста.

В конце августа Байден заявил, что не намерен отказываться от участия в предвыборных дебатах с действующим американским лидером.

Первые дебаты Трампа и Байдена, как планируется, состоится 29 сентября в Кливленде, вторые - 15 октября в Майами, третьи - 22 октября в Нэшвилле. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

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