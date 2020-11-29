Байден пригласил Тихановскую на встречу

Кроме США, Тихановська планирует посетить Норвегию и Великобританию. Фото: EPA / UPG

Вероятный победитель президентских выборов в США, Джо Байден намерен встретиться в ближайшее время с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановською.

Об этом белорусская оппозиционерка сообщила в интервью телеканалу Белсат, обнародованном в субботу, 28 ноября.



"Мы планируем встречу с Джо Байденом, и у нас уже есть приглашение на такую ​​встречу", - заявила политик.

Кроме США, Тихановська, по ее словам, планирует посетить Норвегию и Великобританию.

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Также оппозиционер сообщил, что все страны, с лидерами которых она общалась, выразили готовность предоставить Беларуси финансовую поддержку, необходимую для восстановления экономики, поддержки СМИ, профсоюзов и репрессированных граждан после ухода Александра Лукашенко.

Ранее Байден пригласил Светлану Тихановську на свою инаугурацию 20 января. Об этом рассказала сама Тихановська в интервью программе "Просвет". Байден критиковал режим Лукашенко за репрессии против мирных граждан. Чиновник упрекал администрации Трампа по недостаточно жесткой реакции на события в Беларуси.