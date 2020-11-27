Байден пригласил Тихановскую на свою инаугурацию

Светлану Тихановскую Байден присласил на инаугурацию. Фото: naviny.media

Американский президент Джо Байден пригласил Светлану Тихановскую на свою инаугурацию 20 января.

Об этом рассказала сама Тихановская в интервью программе "Просвет".

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Байден критиковал режим Лукашенко за репрессии против мирных граждан. Чиновник упрекал администрацию Трампа из-за недостаточно жесткой реакции на события в Беларуси.

По словам Байдена, он расширит санкции против диктатора и его окружения. В намерениях президента есть совместная с ЕС разработка плана помощи белорусской экономике после падения режима Лукашенко.

Между тем Тихановская продолжает официальные встречи на высшем уровне.

Новоизбранный президент США Джо Байден планирует в течение первых 100 дней правления провести иммиграционную реформу, отменить указы бывшего главы государства Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов с борьбой против коронавируса.