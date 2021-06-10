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четверг, 10 июня 2021 06:30

Байден приехал в Великобританию: первые заявления в Европе

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Байден приехал в Великобританию: первые заявления в Европе
Байден приехал в Европу. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден с первой леди прибыли в Великобританию.

Сразу по прибытии Байден обратился к американским военным, которые встречали его на авиабазе: "Я горжусь тем, что нахожусь здесь со всеми вами в начале моей первой зарубежной поездки на посту президента", сообщает East Anglian Daily Times

Байден заверил, что союз Великобритании и США есть и будет "жизненно важным источником силы" - что особенно важно сейчас, когда мир находится в "точке перегиба мировой истории".

По его словам, давно пора доказать, что демократии не только могут выстоять против диктатур, но и победить.

Также сообщается, что Байден намерен обсудить с Путиным:

Вопрос доставки гуманитарной помощи в Сирию (где более 10 лет продолжается гражданская война).

Ядерную программу Ирана (в частности, как можно пересечь финишную линию в этом вопросе).

Последние масштабные хакерские атаки (хотя США официально и не считают, что за ними стояла именно Россия).

И, скорее всего, затронут тему Украины.

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Президент США Джо Байден начинает важнейший визит в Европу. Это его первая зарубежная поездка на посту главы Белого дома. Путешествие президента продлится восемь дней.

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