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среда, 20 января 2021 01:29

Байден получит "ядерный чемодан" и без Трампа

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Байден получит &quot;ядерный чемодан&quot; и без Трампа
Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена состоится 20 января. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байден получит 20 января так называемый "ядерный чемодан", содержащий наборы пусковых кодов для применения атомного оружия.

Это будет сделано, даже если в день инаугурации Байден не встретится с действующим президентом Трампом, сообщает CNN.

Тот факт, что Трамп покинет Вашингтон за несколько часов до вступления в должность Байдена, никак не скажется на передаче управления ядерным оружием США, хотя действующий президент обязан иметь чемодан с кодами рядом с собой.

Как пояснил старший научный сотрудник журнала Bulletin of the Atomic Scientists Стивен Шварц, на самом деле существует несколько так называемых "ядерных чемоданов". Один из них поедет с Трампом в штат Флорида, остальные останутся в Вашингтоне.

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К "ядерному чемодану" также добавляется пластиковая карточка (ее еще называют "бисквит"), которую президент США должен постоянно иметь при себе. Она содержит код, используемый для идентификации личности главы государства.

Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена состоится 20 января.

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