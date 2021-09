Байден получил третью дозу ковид-вакцины

Президент США Джо Байден получил третью дозу вакцины от Covid-19.

Прививку сделали вакциной Pfizer/BionTech. Об этом американский президент сообщил на своей странице в Twitter.

Байден призвал всех, кто имеет право на дополнительную вакцинацию, сделать прививку.

Кампанию по дополнительной Covid-вакцинации в США начали 25 сентября. Третью дозу вакцины могут получить американцы в возрасте 65 лет и старше, а также те, кто находится в группе риска.

Сейчас право на бустер-прививки имеют 60 млн американцев. Дополнительную дозу предоставляют не ранее, чем через 6 месяцев после последней вакцины, что делает ее доступной примерно для 20 миллионов людей в США.

Бустерные прививки гражданам предлагают на фоне опасений, что эффективность вакцины со временем уменьшается, в то время как более заразный штамм Дельта становится доминирующим.

