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четверг, 17 декабря 2020 03:26

Байден покажет, как вакцинируется от Covid-19

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Байден покажет, как вакцинируется от Covid-19
Байден вакцинируется от Covid-19. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байден публично сделает прививку от коронавируса.

"Я не хочу опережать время, но хочу убедиться в том, что мы продемонстрируем американцам, что это безопасно. Когда я это сделаю, то сделаю это публично, чтобы вы могли стать свидетелями этого", сказал Байден CNN.

Скорее всего, вакцина достанется Байдену на следующей неделе.

По словам помощников Байдена, задержка вакцинации победителя выборов происходит из-за логистических проблем.

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Вице-президент США Майк Пенс, скорее всего, вакцинируется от коронавируса в пятницу, 18 декабря. Планируется, что этот процесс также сделают публичным.

Сотрудники Управления контроля качества продуктов и медикаментов США (FDA) признали безопасной вакцину от коронавируса, разработанную компанией Moderna.

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Дата
17
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