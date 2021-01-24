Байден поговорил с Джонсоном. О чем шла речь

Президент США Джозеф Байден обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном пути сотрудничества. Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден позвонил британскому премьер-министру Борису Джонсону и обсудил приоритеты внешней политики обеих стран, как Россию, Иран и Китай.

Во время разговора американский лидер подчеркнул важность сотрудничества, в том числе через многосторонние организации, по таким общим вызовам, как борьба с изменением климата и сдерживания Covid-19, обеспечения глобальной безопасности в сфере здравоохранения. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении.

"Он отметил свою готовность работать в тесном сотрудничестве с премьер-министром Джонсоном, поскольку в этом году Соединенное Королевство принимает у себя саммит Группы семи и Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Лидеры также обсудили необходимость координации совместных приоритетов внешней политики, включая Китай, Иран и Россию", - говорится в сообщении Белого дома.

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Байден также указал на необходимость возрождать трансатлантические связи, подчеркнув важную роль НАТО в коллективную оборону и общих ценностях

Джонсон поприветствовал решение Байдена о возвращении США в число государств - участников Парижского соглашения по климату и об отказе от выхода из Всемирной организации здравоохранения.

Политики договорились провести личную встречу, как только это будет позволять ситуация.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел первый телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Разговор политиков состоялся 22 января. Они обсудили двусторонние отношения, в частности решение Байдена официально отозвать разрешение, необходимое для строительства нефтепровода Keystone XL.