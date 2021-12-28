Байден подписал оборонный бюджет США: Украина получит $300 млн

Украина получит $300 млн от США на оборонные нужды. Фото: slovoidilo.ua

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год в размере $768,2 млрд.

Об этом сообщили в Белом доме.

Первоначально оборонный бюджет планировали сделать несколько меньше – в размере 740 миллиардов долларов. Однако республиканцы раскритиковали такую идею и оценили план как недостаточный, чтобы "идти в ногу с военными достижениями России и Китая".

Ранее Сенат и Палата представителей поддержали этот законопроект, в котором, в частности, предполагалось выделение $300 млн Украине на оборонные нужды и защиту от РФ.

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4 миллиарда долларов предусмотрено на Европейскую оборонную инициативу. Еще 150 миллионов долларов было выделено на сотрудничество в сфере безопасности стран Балтии.

Ежегодный оборонный законопроект США предусматривает финансирование и определяет политику Пентагона. Он принимается Конгрессом на двухпартийной основе ежегодно за последние шесть десятилетий. За принятие документа в этом году проголосовали 89 сенаторов, против было 10.