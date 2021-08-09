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понедельник, 09 августа 2021 20:43

Байден подписал новые санкции против режима Лукашенко

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Байден подписал новые санкции против режима Лукашенко
США расширили санкции в годовщину начала протестов. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден подписал в понедельник указ, которым расширил уже существующие санкции против белорусского режима.

"Сегодня, в годовщину мошеннических выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, президент Джозеф Байден-младший подписал исполнительный указ о дальнейших последствиях для Александра Лукашенко и его режима за их продолжающиеся атаки против демократических стремлений и прав белорусского народа, транснациональных репрессий и злоупотреблений, нарушений международных норм и коррупции", - говорится в сообщении Белого дома.

Указ вводит санкций в отношении лиц, работающих в определенных секторах экономики Беларуси. Речь идет об оборонном секторе, секторе безопасности, энергетическом секторе, секторе хлорида калия, секторе табачных изделий, строительном секторе, транспортном секторе или любом другом секторе экономики Беларуси.

Министерство финансов США вводит самый большой раунд санкций против белорусских физических и юридических лиц. Санкции касаются ОАО "Беларуськалий" - одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. В США предприятие назвали источником незаконного богатства режима Лукашенко.

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Санкции касаются Белорусского национального олимпийского комитета, который США обвиняют в отмывании денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов.

9 августа 2020-го, в Беларуси начались массовые протесты из-за сфальсифицированых президентских выборов. На них победила оппозиционерка Светлана Тихановская но вынуждена была покинуть страну. Диктатор Александр Лукашенко сфальсифицировал выборы и стал самопровозглашенным президентом.

Это самые массовые в современной истории страны протесты. Основной целью является отставка Лукашенко и проведение повторных честных президентских выборов. К концу 2020 года белорусский режим подавил выступления, однако репрессии и убийства противников Лукашенко продолжаются в Беларуси и за ее пределами. Западные страны ввели санкции в отношении белорусских властей.

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Дата
09
августа

Беларусы вийшли на протести

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