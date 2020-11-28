Байден победил только в "коррумпированных" городах - Трамп

Трамп заявил о коррупции в выборах президента США. Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник Джо Байден победил в "коррумпированных" городах.

"У Байдена плохие результаты в больших городах (согласно Politico), за исключением Детройта (больше голосов, чем людей!), Филадельфии, Атланты и Милуоки, где он должен был выиграть, - написал американский руководитель. - Неудивительно, что они расположены в наиболее важных и шатких штатах, а также давно известны тем, что политически коррумпированными! " Соответствующее заявление он обнародовал в Twitter.

Байден объявлен победителем выборов от 3 ноября 2020.

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Напомним, Трамп заявил, что покинет Белый дом 20 января, если Коллегия выборщиков объявит Джо Байдена победителем президентских выборов. Он отметил, что пока не готов признать свое поражение.