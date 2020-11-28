Байден победил только в "коррумпированных" городах - Трамп

 
Ексклюзивы
1/5
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 162
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 207
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1683
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 774
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2574
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1782
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6741
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 414
Фото
Все фото
7
6
5
5
12
Злой кот Альберт стал звездой сети благодаря недовольной мордашке
Злой кот Альберт стал звездой сети благодаря недовольной мордашке
&quot;Питаться в ресторанах дешевле, чем дома&quot; - украинка поделилась особенностями жизни в Канаде
"Питаться в ресторанах дешевле, чем дома" - украинка поделилась особенностями жизни в Канаде
В горячие бассейны ходят раздетыми - украинка рассказала о необычных традициях в Японии
В горячие бассейны ходят раздетыми - украинка рассказала о необычных традициях в Японии
Столкновение автобуса и грузовика - погибли десятки людей
Столкновение автобуса и грузовика - погибли десятки людей
Коронавирус с чувством юмора: украинские мемы растпространяются по сети
Коронавирус с чувством юмора: украинские мемы растпространяются по сети
Видео
Все видео
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео
Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1080
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 621
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 135
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 396
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 135
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
27 ноября 2020
Просмотров: 108
Культурна доба
Ті з вас, хто був у "Мистецькому арсеналі" в Києві, можливо, звернули увагу на його історію. Він збудований у XVIII столітті як гарматний двір. А до ...
суббота, 28 ноября 2020 04:44

Байден победил только в "коррумпированных" городах - Трамп

  Комментировать
Байден победил только в &quot;коррумпированных&quot; городах - Трамп
Трамп заявил о коррупции в выборах президента США. Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник Джо Байден победил в "коррумпированных" городах.

"У Байдена плохие результаты в больших городах (согласно Politico), за исключением Детройта (больше голосов, чем людей!), Филадельфии, Атланты и Милуоки, где он должен был выиграть, - написал американский руководитель. - Неудивительно, что они расположены в наиболее важных и шатких штатах, а также давно известны тем, что политически коррумпированными! " Соответствующее заявление он обнародовал в Twitter.

Байден объявлен победителем выборов от 3 ноября 2020.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп вновь призвал пересчитать голоса на выборах

Напомним, Трамп заявил, что покинет Белый дом 20 января, если Коллегия выборщиков объявит Джо Байдена победителем президентских выборов. Он отметил, что пока не готов признать свое поражение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Байден победил только в "коррумпированных" городах - Трамп». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 5 Просмотров: 29079
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс Просмотров: 24273
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
5
 Просмотров: 14546
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
10
 Просмотров: 13806
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
5
 Просмотров: 11646
Мир
Некоторые страны Европы ослабят карантин на Рождество
Некоторые страны Европы ослабят карантин на Рождество
"Лохушки" - Лукашенко обозвал Тихановську да и других оппозиционерок
"Лохушки" - Лукашенко обозвал Тихановську да и других оппозиционерок Просмотров: 198
Марченко приговорили к 10 годам тюрьмы в РФ
Марченко приговорили к 10 годам тюрьмы в РФ Просмотров: 477
В стране казнили двух чиновников
В стране казнили двух чиновников Просмотров: 441
В Иране жестоко убили известного ученого
В Иране жестоко убили известного ученого Просмотров: 666
Больше всего комментируют
5
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
Телеканал "Наш" опозорился в прямом эфире
3
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
3
"Боря-Могильник похоронит вас всех": мэр Днепра Филатов пригрозил Коломойскому и его соратникам
Голосов: 38
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть