Байден планирует "влить" в американскую экономику 1,9 трлн

Байден планирует спасти американскую экономику. Фото: Reuters

Избранный президент Джо Байден предлагает план стимулирования экономики на сумму 1,9 триллиона долларов.

План призван дать толчок экономике и ускорить реакцию США на пандемию коронавируса, пишет Reuters.

Пакет включает в себя 415 миллиардов долларов на поддержку борьбы с вирусом и развертывание вакцин против Covid-19, около 1 триллиона долларов в виде прямой помощи домашним хозяйствам и примерно 440 миллиардов долларов для малых предприятий и сообществ, особенно сильно пострадавших от пандемии.

Предлагается выдать американцам еще по 1,4 тысяч доларов прямых выплат от властей. Lополнительное страхование по безработице также увеличится с 300 долларов в неделю до 400 долларов в неделю и будет продлено до сентября.

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Напомним, в США зафиксировали новый "британский" штамм коронавируса.