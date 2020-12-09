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среда, 09 декабря 2020 10:54

Байден планирует вакцинировать 100 млн американцев за 100 дней правления

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Байден планирует вакцинировать 100 млн американцев за 100 дней правления
Джо Байден поделился планом на первые 100 дней правления. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байден пообещал провести 100 млн вакцинаций в первые 100 дней своего правления.

План борьбы с коронавирусом включает в себя усиление масочного режима, вакцинацию, открытие школ, повидимило CNN.

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По его словам, ношение масок должно стать обязательным в федеральных зданиях и во время межгосударственных поездок на поездах, автобусах, самолетах.

"Мы постараемся открыть как можно больше школ за 100 дней", - прокомментировал Байден

Инаугурация Джозефа Байдена в качестве президента Соединенных Штатов Америки состоится в виртуальном формате.

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09
декабря

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