Байден планирует вакцинировать 100 млн американцев за 100 дней правления

Новоизбранный президент США Джо Байден пообещал провести 100 млн вакцинаций в первые 100 дней своего правления.
План борьбы с коронавирусом включает в себя усиление масочного режима, вакцинацию, открытие школ, повидимило CNN.
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По его словам, ношение масок должно стать обязательным в федеральных зданиях и во время межгосударственных поездок на поездах, автобусах, самолетах.
"Мы постараемся открыть как можно больше школ за 100 дней", - прокомментировал Байден
Инаугурация Джозефа Байдена в качестве президента Соединенных Штатов Америки состоится в виртуальном формате.
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