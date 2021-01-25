Байден отменит решение Трампа об открытии границ США - CNN

Байден отменит еще одно решение Трампа. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден планирует отменить решение своего предшественника Дональда Трампа об открытии границ Соединенных Штатов для Великобритании, Европы, Бразилии и Ирландии.

Глава государства также усилит ограничения для тех, кто недавно посещал Южную Африку, сообщил CNN.

Приказ вступит в силу с 26 января.

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"В связи с обострением пандемии и появлением все большего количества новых штаммов коронавируса по всему миру, не время снимать ограничения на международные поездки", - заявила пресс-секретарь Байдена Джеки Псаки.

С начала пандемии коронавируса в США заболело около 25 млн человек, 429 тыс. умерли.

У команды Трампа не было плана вакцинации США от коронавируса. Там не продумали пункты для выполнения прививок.