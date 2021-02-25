Байден отменил еще один скандальный указ Трампа

Байден отменил указ Трампа относительно въезда иностранцев. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден отменил указ Дональда Трампа относительно ограничений на въезд в страну иностранцев.

Об этом в среду, 24 февраля, сообщается на сайте Белого дома.

Американский лидер пояснил, что документ от 22 апреля 2020 о "приостановлении въезда иммигрантов, представляющих риск для рынка труда США во время экономического восстановления после вспышки нового коронавируса" не защищает интересы государства.

"Наоборот, это наносит вред Соединенным Штатам, в частности потому, что некоторым членам семей граждан США и законным постоянным жителям запрещено воссоединяться здесь со своими семьями. Это также вредит американским отраслям экономики, которые используют таланты со всего мира. И это вредит людям, которые получили иммиграционные визы в пределах лотереи Diversity Visa", - пояснил Байден.

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Напомним, что после инаугурации Байден подписал ряд "смелых" исполнительных указов, в частности относительно возвращения США в ВОЗ; остановку строительства стены на границе с Мексикой; отмены введенных бывшим президентом Дональдом Трампом ограничений на въезд из ряда мусульманских стран; а также о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой.