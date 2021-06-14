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понедельник, 14 июня 2021 10:26

Байден отказался проводить совместную с Путиным пресс-конференцию - известна причина

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Байден отказался проводить совместную с Путиным пресс-конференцию - известна причина
Байден отказался от участия в пресс конференции с Путиным. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден решил не проводить совместную пресс-конференцию с лидером РФ Владимиром Путиным в Женеве. Он не хочет, чтобы обсуждали подробности публичного выступления глав государств вместо результатов встречи, которая запланирована на 16 июня.

Об этом сообщило издание The Hill.

"Я всегда считал - и я не хочу сказать, что пресса не должна знать - но это не соревнование о том, кто может добиться большего успеха перед пресс-конференцией или попробовать поставить друг друга в неловкое положение. Речь идет о том, что я четко дал понять условия для улучшения отношений с Россией", - прокомментировал Байден.

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По его словам, лучший способ справиться с этим - это встретиться вдвоем, чтобы все обсудить.

"Я знаю, что вы не сомневаетесь в том, что я буду очень откровенным с ним по поводу наших опасений. Я разъясню свое мнение о том, чем закончилась эта встреча. И он прояснит со своей точки зрения, как она прошла. Я не хочу, чтобы меня отвлекало то, что они пожали друг другу руки, кто больше разговаривал и все остальное", - добавил лидер США.

Президент США Джо Байден на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным попытается использовать слабости РФ.

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Дата
14
июня

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