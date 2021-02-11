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четверг, 11 февраля 2021 21:13

Байден остановил строительство "стены Трампа"

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Байден остановил строительство &quot;стены Трампа&quot;
Строительство стены на границе США с Мексикой остановили. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден отменил распоряжение своего предшественника Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой.

Байден заявил, что не будет тратить деньги американских налогоплательщиков на этот проект, сообщает The Hill.

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"Я поручил провести тщательный учет и анализ ресурсов, направленных на это строительство", - сказал Байден.

46-й президент США Джо Байден провел первую телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудили ситуацию с Covid-19, проблемы климатических изменений и вопросы по предотвращению распространения оружия в мире.

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