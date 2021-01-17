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воскресенье, 17 января 2021 21:25

Байден определился с первыми зарубежными визитами в статусе президента

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Байден определился с первыми зарубежными визитами в статусе президента
Канада или Великобритания станут странами, куда избранный президент США Джо Байден отправится после вступления в должность с официальным визитом. Фото: flickr

Канада или Великобритания станут странами, куда избранный президент США Джо Байден отправится после вступления в должность с официальным визитом.

Об этом пишет издание The Daily Telegraph. Ссылаясь на свои источники в окружении Байдена, британская газета сообщает, что из-за пандемии коронавируса международные визиты начнутся не раньше лета текущего года. До этого приоритетом для Байдена будет оставаться решение внутренних вопросов США.

Сообщается, что приоритетным направлением для первого международного официального визита сейчас является Канада, но если по каким-либо причинам визит туда не составится, то первой станет Великобритания. Отмечается, что причиной визита туда может стать саммит G7, который запланирован на июнь и пройдет в городе Карбис Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

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Инаугурация избранного президента Джо Байдена запланирована на 20 января в Вашингтоне. Все 50 американских штатов и округ Колумбия находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможных протесты перед инаугурацией новоизбранного президента. Войска Национальной гвардии со всей страны направлены в Вашингтон, чтобы предотвратить повторение беспорядков 6 января, жертвами которых стали несколько человек. ФБР выпустило предупреждение о возможных марши вооруженных сторонников Трампа в столицах всех штатов.

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Дата
17
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