По количеству голосов Байден опережает Трампа в шести ключевых штатах. Фото: Reuters

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден по количеству голосов оторвался от действующего главы государства Дональда Трампа, и опережает его в шести колеблющихся штатах.

Однако по результатам опроса CNBC, штаты все еще "колеблются" и отрыв сокращается.

В США исторически сложилось, что одни штаты традиционно поддерживают республиканцев, а другие - демократов. Но основная борьба идет именно за штаты, которые "колеблются" - там победу могут получить оба кандидата, которая определить результаты выборов.

Согласно опросу, в шести штатах Байден может заручиться примерно 49% поддержки, а Трамп - 46%. Он имеет отрыв у несколько процентов в Аризоне, Флориде, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. В Северной Каролине разрыв между Байденом и Трампом составляет лишь 1%.

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Президентские выборы в США состоятся по графику, 3 ноября. Трамп выразил мнение, что выборы могут быть отсрочены. Эту идею отвергли демократы и республиканцы в Конгрессе.