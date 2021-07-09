Байден объявил о завершении "самой длинной войны США"

Байден объявил о выводе войск США из Афганистана. Фото: Reuters

Американская военная миссия в Афганистане завершится 31 августа.

"Я не буду отправлять еще одно поколение американцев на войну в Афганистан, когда нет разумных ожиданий для достижения иного результата", - заявил президент США Джо Байден во время обращения из Белого дома.

Вывод "завершает самую длинную войну Америки". Афганским лидерам необходимо "объединиться и двигаться в будущее", добавил он.

Ранее администрация Джо Байдена заявляла, что американские силы покинут базы в Афганистане до 11 сентября 2021 - 20-й годовщины с момента трагических событий 9/11, крупнейших террористических актов против Соединенных Штатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден хочет мира в Афганистане. Пересмотрит соглашение с талибами

Война в Афганистане - самая затяжная, которую американские войска ведут за рубежом. Она стоила США жизней 3,5 тысяч военных и более 750 млрд долларов. Предыдущий президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует до конца года вывести американских военных из Афганистана. Затем изменил свое решение.